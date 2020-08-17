Жары не будет, но лето из Литвы не уйдет

В понедельник днем установится зона высокого давления, поэтому будет ясно и без осадков. Днем воздух прогреется до 26-31 градуса.

Во вторник ночью с юга придут облака, которые охватят большую часть районов. Утром и днем в некоторых районах, в основном на юге, пройдут небольшие дожди. Ночью будет 12-17, на косе 18-19, днем будет 23-28 градусов тепла.

В среду ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди. Ночью будет 13-18, на косе 19, днем воздух прогреется до 23-28 градусов.

В четверг погода почти не изменится. Ожидается переменная облачность, будут идти кратковременные дожди, местами с грозами. Ночью будет 12-17, на косе 18-19 градусов, днем 22-27 градусов.

В пятницу облака рассеются, но редкие дождевые облака все же могут сформироваться. Ночью будет 13-18, на косе 19 градусов, днем 23-28 градусов.

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