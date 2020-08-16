Чаплинскас: некоторые имевшие контакт с зараженными люди могли бы не изолироваться, если бы тестирование проводилось правильно

Для многих коронавирус ассоциируется не только с болезнью, но и с жизнью в самоизоляцией. Есть много ситуаций, когда необходимо отделиться от окружающих: прибывшие из пораженных коронавирусом стран должны немедленно изолироваться. Это касается и тех, кто имел контакт с зараженным и имеет симптомы, характерные для инфекции. Однако директор Центра инфекционных болезней и СПИДа проф. др. Саулюс Чаплинскас говорит, что некоторые люди могли бы избежать этого, если бы алгоритмы тестирования не были устаревшими.

Профессор увидел системную проблему в отдельных схемах тестирования.

Вирус поступает из-за границы, но статистика показывает, что привозные случаи составляют только 20 процентов. "Этот процент гораздо меньше, чем его циркуляция внутри страны. Однако мы практически не слышим о том, чтобы стратегия тестирования в Литве менялась и развивалась", - отметил собеседник.

(Не) используются существующие возможности

Вирус передается от человека к человеку при тесном контакте. Сейчас много говорится о том, что нужно соблюдать дистанцию, а если не получается - носить маски, не забывать о гигиене рук.

Предусмотрены правила изоляции дома или в другом помещении для больных коронавирусной инфекцией, людей с подозрением на заболевание и тех, кто мог контактировал с зараженными. Изоляция на 14 дней также обязательна для вернувшихся из-за границы (список пораженных стран постоянно меняется в зависимости от эпидемиологической ситуации).

Однако, по словам С. Чаплинскаса, недостаточно предложить не уезжать за границу и изолироваться по прибытии. Важно расширить тесты: "Набор тестов должен быть максимально широким: ПЦР, вирусный антиген, экспресс-вирусный антиген, серологические тесты, как экспресс-тесты, так и лабораторные".

По словам профессора, эта сфера отстает. Самым слабым звеном является динамика политики тестирования, то есть нет возможности быстро реагировать.

"Не довелось увидеть данных о том, где были бы показаны эпидемиологические цепочки: откуда, где распространяется вирус, как он пришел, сколько людей подверглось заражению и есть ли у них иммунитет", - сказал специалист.

Некоторые могли бы избежать изоляции или находиться на карантине меньше времени

По динамике серологических маркеров (антигенов, антител) можно определить фазу заболевания и спрогнозировать контроль развития инфекции. Эта система должна быть максимально широко внедрена в Литве.

"Некоторые люди могли бы меньше времени проводить в изоляции или не изолироваться вовсе. Даже те, кто имел контакт с больными или переболевшими", - рассказал С. Чаплинскас.

Лабораторные тесты показывают, инфицирован ли человек. "Если прошло какое-то время, болезнь перестанет быть заразной, поэтому может быть достаточно изолироваться на 10 дней вместо 14", - продолжил ученый.

О коронавирусная инфекции мы знаем всего полгода, но стратегию тестирования, по словам С. Чаплинскаса, уже нужно менять.

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