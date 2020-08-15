Фотограф Delfi зафиксировал полные людей пляжи. Больше всего отдыхающих собралось у Зеленых озер.

Похоже, и в воскресенье отдыхающих будет не меньше, поскольку завтра в Литве будет еще жарче.

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