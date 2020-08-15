Жители Литвы атакуют не только взморье: множество людей собралось и на пляжах в Вильнюсе
aA
ru.DELFI.lt
15.августа 2020 16:45
В эти жаркие выходные множество людей едут к водоемам. Как и каждые выходные, люди собираются на взморье, а те, кто остается в столице, едут на вильнюсские пляжи.
Фотограф Delfi зафиксировал полные людей пляжи. Больше всего отдыхающих собралось у Зеленых озер.
Похоже, и в воскресенье отдыхающих будет не меньше, поскольку завтра в Литве будет еще жарче.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
Sekite Delfi naujienas socialiniuose tinkluose:
|Maža didelių žinių kaina