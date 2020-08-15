Из 34 случаев коронавируса в Литве - 4 привозные

В субботу поступило сообщение о 34 новых случаях коронавируса в Литве (всего 2386). 13 из них зафиксированы в Каунасском округе, 4 - в Клайпедском, 1 - в Паневежском, 2 - в Шяуляйском, 3 - в Таурагском, 11 - в Вильнюсском. 4 случая коронавируса - привозные из России, Англии, Польши и Голландии.

В Вильнюсском округе три из новых случаев - привозные, есть и очаг в семье. Один заболевший с коллегами (около 40 человек) отмечал летний праздник. В большинстве случаев эпидемиологические расследования еще продолжаются.

В Каунасском округе большая часть случаев связана с баром Adform kiemelis. В пятницу вирус установили еще у двоих работников и 5 посетителей (один вильнюсец и двое шяуляйцев).

ВКлайпеде источник заражения одного человека неясен, ведется расследование. Другой человек, вероятно, заразился в Нидерландах от коллеги по работе, двое других заразились в результате контакта с больными.

В Таурагском округе один человек контактировал с больным членом семьи. Как заразились двое других, пока неясно.

В Паневежском округе у одного больного не было симптомов, он прошел тестирование профилактически, поскольку контактировал с больной COVID-19 дочерью.

В пятницу установили еще один случай заражения в Театре оперы и балета (с этим источником связаны 19 случаев).

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