Паланга в знак поддержки Беларуси вывесила на мосту национальные флаги

Паланга в знак поддержки жителей Беларуси вывесила на мосту национальные флаги.

В субботу на палангском мосту появились национальные белорусские флаги, так литовский курорт выразил поддержку Беларуси.

Протесты и насилие в Беларуси начались после того, как победителем президентских выборов был объявлен Алекандр Лукашенко. На улицы вышли тысячи мирных жителей, против которых режим применил силу. Сотни людей были ранены, сообщается как минимум о двоих погибших.

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