В Кедайняй без вести пропал 12-летний ребенок

Полиция Кедайняй разыскивает пропавшего без вести Саулюса Бачаускаса (2008 г.р.).

Полиция сообщает, что мальчик 14 августа, в 09.30 ч., вышел из дома в Кедайняй, на ул. Шетос, и назад не вернулся. Полиция немедленно приступила к поиска пропавшего. В поисках участвуют и кинологи с собаками

Приметы: рост 150 см, среднее телосложение, темные волосы. На мальчике была черная футболка, черные шорты, белые кеды с красными полосками.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просьба звонить по номерам (8 37) 303 450 или 112.

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