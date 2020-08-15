Врач предупреждает отдыхающих на взморье: на пляже безопасная дистанция 5-10 метров

В настоящее время в Литве 20 очагов коронавируса, однако на данный момент 1/5 всех случаев заражения отследить не удается, рассказала эпидемиолог Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) Дайва Размувене. У специалистов беспокойство вызывает и тот факт, что скоро начнется учебный год – а с ним и возможный рост заболеваний, поэтому нужно предпринимать жесткие меры.

"С начала июля есть около 20 очагов, где наблюдается немало случаев заболевания. Очаги фиксируют в кафе, на рабочих местах, в одном медучреждении", – сказала в интервью "День на Delfi" Размувене.

"За последние 4 недели увеличилось количество случаев заболевания, источники заражения которых не удается отследить. Часть людей не хочет говорить, где они побывали. Заразиться можно в закрытых помещениях, в кафе, на рабочем месте. Это около 20%, неясно, где люди заразились", – сказала эпидемиолог.

Однако врач Сантаришкской клиники Валдас Печелюнас сказал, что рост новых случаев менее активный, чем в марте-апреле.

"В апреле в среднем устанавливали 40–50 случаев в день, сейчас 20. А в июне было 2. Сейчас рост числа новых случаев вялый. Я практически убежден, что предпринятые меры дали результат", – считает медик.

По словам Размувене, в последнее время поступает много жалоб в связи с тем, что на пляжах собирается много людей. Эпидемиолог заметила, что на пляжах риск заражения ниже, чем в помещениях.

Lietuviai plūsta į pajūrį / Mindaugo Milinio nuotr.

"На улице риск, конечно же, меньше, его даже может и не быть, но поскольку нам не все известно об особенностях этого вируса, а безопасная дистанция нарушается, риск все же есть", – подчеркнула Размувене.

Печелюнас рекомендует надевать маски на улице, если в течение длительного времени человек находится среди людей, где не соблюдают безопасную дистанцию.

"Если на пляже можно соблюдать дистанцию 5–10 м, то маска не нужна. Но по фотографиям [прошлых выходных] видно, что маски нужны", – сказал он.

Специалисты говорят, что скачок заболеваний может проявиться с началом учебного года.

"Конечно же это побудит распространение. Дети реже тяжело переносят этот вирус, но такое возможно. Еще один момент – когда вирус начнет распространяться среди детей, он перекинется и на семьи, могут заболеть люди старшего возраста. Это серьезный вызов", – предупредил Печелюнас.

По его мнению, это можно контролировать как с помощью удаленного обучения, так и ограничения перемещения детей из класса в класс.

Размувене сказала, что Минздрав разработал рекомендации для школ, однако конкретные шаги зависят от структуры школы и количества детей.

По словам Печелюнаса, осенью будут и другие факторы, побуждающие распространение коронавируса: "Люди будут собираться в помещениях, дети в школах. Требования должны ужесточиться, надо носить маски, важна организация труда, деятельность образовательных заведений".

Размувене заметила, что будут следить за ситуацией, если потребуется, в школах введут больше требований.

"Если уровень заболеваемости составит 16 на 100 000 человек, то рекомендуют маски, если 25 на 100 000 – введут очень жесткие меры", – сказала она Delfi.

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