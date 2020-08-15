В Немане упал уровень воды, снова отменили рейсы катера Raketa

На этой неделе Литовские гидрометеорологические станции снова фиксируют очень низкий уровень воды в Немане и в других водоемах Литвы. В выходные не будет ходить скоростной катер Raketa, пишет Kas vyksta Kaune.

"Согласно имеющимся данным, пришла засуха. Мы оценили новые данные, учли риск и технические возможности катера, поэтому приняли решение отменить назначенные на 13-16 августа рейсы", – сообщила компания, которой принадлежит катер.

Пассажиры, которые купили билеты, могут их вернуть или обменять на более поздний срок, могут выбрать поездку на автобусе.

Катер делает 3 рейса в неделю: выходит из Каунаса в четверг, пятницу и субботу, а из Ниды – в четверг, пятницу, воскресенье.

Kas vyksta Kaune напоминает, что катер после реконструкции спустили на воду год назад, а первые рейсы состоялись с июня.

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