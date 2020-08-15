Комната в Паланге за 15 евро: нас приняли как близких родственников

Известный обозреватель на Youtube Пол Де Мико или Паулюс Миколайтис обычно отдыхает за границей, в экзотических странах. Однако в этом году из-за коронавируса он никуда не улетел и решил отправиться в Паланга.

Этим летом место в Паланге найти очень непросто. Гостиницы переполнены, даже в кемпингах нелегко найти место для палатки. Поэтому Паулюс решил испробовать классический вариант – комнату у палангской бабушки.

Одна из пионерок этого бизнеса Янина сдает комнаты уже много лет.

Женщина продемонстрировала клиентам свой маникюр и педикюр. Она буквально светится, поскольку ее любимое занятие - наряжаться.

Постояльцев Янина принимает как близких родственников. Заваривает кофе, подает к нему ликер, конфеты.

Стоимость услуг у нее не меняется много лет - это 15 евро с человека за ночь. Янина уверяет, что у нее условия лучше, чем в гостинице или где-то еще.

"А чего сейчас не хватает? Изба чистая, постельное белье чистое, выглаженное. Разве в гостинице что-то по-другому? И мыло есть, пожалуйста, пользуйся, если нет своего. Я спрашиваю, дать ли полотенце. Если надо, даю и шампунь, и фени даже плед на пляж", - перечисляет достоинства женщина.

По словам Янины, постояльцы у нее пользуются свободой. Она их не контролирует, дает возможность расслабиться. Она не сердится, если постояльцы приходят под утро и приводят девушек или парней.

"Если гость идет в душ, прошу доплатить за воду. Будете вдвоем, пожалуйста, приводите, кровати большие. Только приводите по одной А то был случай, сдала комнату двум девушкам. Говорю, красавицы, как мои дочери. Утром вижу, из шкафов всю постель перетаскали. Бегу туда, не могу открыть дверь – и за ней человек спит. Знаете, сколько было человек? 12. Две девушки привели 12!" – поделилась опытом Янина.

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