Беларусь не впустила европарламентария Ауштрявичюса, польского коллегу – депортировали

Европарламентарий Пятрас Ауштрявичюс сказал, что его не впустили в Беларусь, а его польского коллегу Роберта Бедроня депортировали из Минска.

"Мы с коллегой Бедронем, который является председателем делегации в Беларуси, а я докладчик по вопросу Беларуси в Комитете по иностранным делам, хотели поехать в Беларусь, увидеть своими глазами, поговорить с гражданским обществом, с дипломатическим корпусом, с оппозиционными партиями, но получилось так, что моего коллегу задержали в Минском аэропорту и депортировали в Вильнюс, а мне аннулировали билеты – я поехал в аэропорт, а мне сообщили, что я не могу ехать туда", – сказал в пятницу вечером Ауштрявичюс.

"Система работает и защищается от внешнего влияния, закрывается изнутри, не желает впускать тех, кто может сказать что-то другое, чего не хочет слышать власть", – сказал европарламентарий.

Ауштрявичюс сказал, что это "беспрецедентные" действия, и Беларусь повторяет то, что делала Россия, а это, по словам Ауштрявичюса, "очень плохой путь, на котором стоит власть Беларуси".

Ауштрявичюс надеялся, что на ситуацию отреагирует руководство Европарламента.

"Это на самом деле не улучшит отношения – они ошибаются, они не напугают нас", – сказал он.

После того как в Беларуси сообщили, что Александр Лукашенко набрал 80% голосов и был переизбран еще на один срок, в стране начались протесты против фальсификации результатов выборов. Протесты в стране продолжаются и в пятницу.

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