Жители Литвы едут на море. В Паланге собираются отдыхающие

Автомобили нескончаемым потоком едут в Палангу, курорт быстро заполняется. В пятницу вечером дворы и улицы были полны людей. Люди бросают машины на траве, на газонах, поэтому контролеры составляют протоколы.

"Это повторяется каждые выходные. Мест для парковки не хватает. Приезжает столько людей, что нет свободных мест. Мы зафиксировали нарушение, а штраф назначит Служба общественного порядка", – пояснили контролеры.

По данным Booking.com, в пятницу семье из 4 человек найти место ночлега в Паланге практически невозможно. Все гостиницы переполнены, частные арендодатели также не могут ничего предложить. С субботы заняты 97% номеров в гостиницах.

Семье из 4 человек предлагают один вариант за 473 евро в 5-звездочной гостинице на ул. Витауто.

Не удивительно, что люди едут к морю. Синоптики прогнозируют хорошую погоду. В солнечные выходные на теплом море пляжи уже полны людей.

Люди даже не задумываются об опасности пребывания на переполненных пляжах. Эпидемиологи призывают людей надевать маски даже на пляжах. В пятницу ни одного отдыхающего в маске на пляже не было.

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