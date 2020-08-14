В этом выпуске:

- после выборов на улицах Минска пролилась кровь, а Литва и Польша грозят санкциями;

- Светлана Тихановская по-прежнему в Литве: когда символ белорусских протестов появится на публике?

- психотерапевты помогут пострадавшим - и от силовиков, и от карантина;

- в Лаздинай обвалился балкон. Опасных балконов в Вильнюсе может быть до 2000

- ажиотаж на литовских пляжах. Чего опасаются власти?

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- Премьера года - фильм "Олег". Успешный литовский актер из Русского драматического театра сыграл гастарбайтера из Латвии. Интервью "Без Маски".

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