В этом выпуске:
- после выборов на улицах Минска пролилась кровь, а Литва и Польша грозят санкциями;
- Светлана Тихановская по-прежнему в Литве: когда символ белорусских протестов появится на публике?
- психотерапевты помогут пострадавшим - и от силовиков, и от карантина;
- в Лаздинай обвалился балкон. Опасных балконов в Вильнюсе может быть до 2000
- ажиотаж на литовских пляжах. Чего опасаются власти?
- Премьера года - фильм "Олег". Успешный литовский актер из Русского драматического театра сыграл гастарбайтера из Латвии. Интервью "Без Маски".
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