"Delfi Главное": протесты в Беларуси, психотерапия для пострадавших, ажиотаж на пляжах. "Без маски" - актер кино и театра Валентин Новопольский

ru.DELFI.lt

Еженедельная программа "Delfi Главное" каждую пятницу знакомит зрителей и читателей портала с новостями недели и интересными собеседниками. Специальный выпуск рубрики "Без Маски" посвящен выборам в соседней Беларуси.

Статьи по теме:

Sekite Delfi naujienas socialiniuose tinkluose:

| Maža didelių žinių kaina

Рекомендуем: