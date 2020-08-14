Президент Литвы: мы приостановили кровопролитие в Беларуси

Президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что предложенный им план урегулирования ситуации в Беларуси помог приостановить кровопролитие в это стране.

"Мы немного приостановили кровопролитие, я надеюсь, что оно вскоре будет полностью остановлено", – сказал журналистам после встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд Науседа.

Он заметил, что поступают сигналы о том, что белорусские власти рассматривают его предложение.

"Да, по дипломатическим каналам мы получаем определенные сигналы, свидетельствующие о том, что наши предложения рассматривают, оценивают, повторяю, что наилучший ответ на наши предложения - это происходящие реальные перемены", – заметил Науседа.

Руководитель Эстонии Кальюлайд, которая впервые приехала с официальным визитом в Литву, сказала, что считает недопустимыми действия белорусских властей и не признает результаты президентских выборов.

"Прошедшие выборы нельзя считать свободными и демократическими. К сожалению, нам известно немного, потому что независимых наблюдателей в Беларуси не было. Все это не позволяет признать результаты выборов. Применение силы против мирных участников протестов недопустимо", - сказала Кальюлайд журналистам.

Она отметила, что Эстония предложила Евросоюзу посадить власть и оппозицию Беларуси за стол переговоров.

Науседа в среду представил план из трех пунктов, в котором предлагается, чтобы власти Беларуси прекратили насилия против своих граждан, освободили всех задержанных, а президент Александр Лукашенко согласился на создание "национального совета" с участием представителей власти и гражданского общества.

После того, как власти Беларуси в понедельник сообщили, что на состоявшихся в воскресенье выборах президент Александр Лукашенко получил 80% голосов и был переизбран еще на один срок, в стране прошли протестные акции против фальсификации результатов выборов, закончившиеся кровопролитием и арестами.

Кандидат от оппозиции на выборах Светлана Тихановская во вторник приехала из Беларуси в Литву.

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