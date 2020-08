На одном вильнюсском здании висят российские флаги, идут съемки

В Вильнюс приехала норвежская компания, работающая над фильмом "Ничего смешного" (Nothing to Laugh About). Это норвежско-литовский проект, художественный фильм снимают в Вильнюсе и Осло.

Фильм об успешном стендап-комике, у которого все есть – место для выступлений в клубе, красивая девушка, он наслаждается своей известностью, пишет filmvilnius.com. Однако однажды все меняется, он узнает о тяжелой болезни. Создатели фильма исследуют важность смеха перед неизбежностью и поднимают вопрос, зависит ли масштаб проблемы от серьезного выражения лица? Можно ли смеяться перед лицом смерти? "Ничего смешного" – это искренняя история борьбы с тяжелой болезнью и открытием силы смеха. В городе также работают литовские и шведские съемочные группы. Шведы снимают 8-серийный криминальный триллер, литовский режиссер Альгимантас Пуйпа снимает фильм "Синефилия", а режиссер Юстинас Крисюнас снимает комедию "Мужчина за деньги". Около Центра регистра в Вильнюсе снимают фильм "Ничего смешного". Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

