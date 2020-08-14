Ждет жаркая погода: синоптики уверяют – это еще не конец лета

После непродолжительного похолодания в Литву возвращается жара. В ближайшие выходные воздух прогреется до 30 градусов. По словам синоптиков, скорее всего, это не последние жаркие дни этого лета.

Синоптик Литовской гидрометеорологической службы Симона Далинкявичюте сказала Delfi, что потеплеет с пятницы.

"На выходных осадков не ожидается. С каждым днем будет становиться все жарче. В пятницу будет теплый день, по сравнению с тем, что было накануне. Днем воздух прогреется до 22-27 градусов", – сказала она.

В выходные более теплыми будут и ночи, а в воскресенье днем будет 30 градусов тепла.

"В ночь на субботу будет немного теплее, 11-16 градусов, на Куршской косе будет 18 градусов. Днем воздух прогреется до 30 градусов. В воскресенью ночью будет 12-17, на косе будет несколькими градусами теплее. Днем на юго-западе будет 30 градусов. Будет солнечно, в зависимости от района будет 25-30 градусов тепла", – сказала Далинкявичюте.

Еще жарче будет в начале следующей недели, местами воздух прогреется до 31 градуса, а во вторник после обеда пройдут небольшие дожди.

"Что касается начала следующей недели, то в ночь на понедельник будет 12-17, на косе - до 20 градусов. Во вторник ночью температура будет такой же. Днем будет 26-31 градус. Начало недели будет теплым", – сказала собеседница.

По словам синоптиков, со вторника пойдут небольшие дожди, постепенно температура опустится до 22 градусов.

"Но лето еще не кончается, ближе к выходным снова будет меньше осадков и станет теплее. Дожди прекратятся к концу следующей недели", – сказала синоптик.

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