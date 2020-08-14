Комитет парламента Литвы – за поездку в Минск, программу будет согласовывать с МИД

Комитет по иностранным делам (КИД) сейма Литвы в пятницу одобрил инициативу направить делегацию парламентариев в Минск, будет согласовывать программу такого визита с МИД, говорит глава комитета, социал-трудовик Юозас Бернатонис.

Как сказал глава КИД BNS, "мы сегодня договорились, что целесообразно направить такую делегацию, когда будут возможности, и программу мы будем согласовывать с МИД".

"В поездке нужно что-то сделать (...), для этого нужно выяснить, с кем можно было бы встретитьчя, между кем мы можем посредничать, если будет возможность посредничества", - сказал Бернатонис.

Один из инициаторов делегации, консерватор Жигимантас Павилёнис говорит, что один из вариантов - поездка в Беларусь уже на следующей неделе.

С выдвинутой оппозиционными консерваторами инициативой направить делегацию в Минск в пятницу было ознакомлено правление сейма, которое внесло предложение официально сформулировать ее КИД.

Предлагается, чтобы делегацию членов сейма Литвы возглавил председатель Комитета по европейским делам Гедиминас Киркилас, в состав делегации вошли консерваторы Ж. Павилёнис, Ингрида Шимоните, Эмануэлис Зингерис, Лауринас Кащюнас, представители фракции "аграриев" Томас Томилинас, глава Комитета по правам человека Валериюс Симуликас, либерал Гинтарас Вайчекаускас, социал-демократ Раса Будбергите, глава Партии свободы Аушрине Армонайте.

В следующий вторник сейм собирается на внеочередную сессию из-за ситуации в Беларуси. На ней планируется заслушать представителей гражданского общества и оппозиции Беларуси, которые расскажут о ситуации с правами человека и политической ситуации в стране, о том, какой международной помощи ожидает белорусское общество.

Планируется принять позицию Литвы о нелигитимности Александра Лукашенко, призвать правительство Литвы весь Евросоюз ввести санкции для представителей белорусского режима.

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