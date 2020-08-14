Видеообращение Светланы Тихановской: "Я призываю власть прекратить это и пойти на диалог"

Светлана Тихановская призвала мэров организовать легальные митинги в ближайшие выходные. Об этом она сообщила в своем видеообращении.

Тихановская заявила, что там, где комиссии посчитали голоса честно, ее поддержка составила 60−70 процентов, а где-то до 90 процентов. По ее мнению, в объявленные ЦИК результаты не верит большинство населения. Также она напомнила о ценности человеческой жизни и недопустимости насилия.

"Нам нужно остановить насилие на улицах белорусских городов. Я призываю власть прекратить это и пойти на диалог. Я прошу всех мэров городов 15 и 16 августа выступить организаторами мирных массовых собраний в каждом городе", - заявила С.Тихановская.

Тихановская также поблагодарила сотрудников силовых ведомств, которые отказались выполнять преступные приказы против своих граждан, а также работников, объявивших забастовку: "Спасибо работникам БМЗ, электротехнического завода, МАЗ, IT-компаниям из ПВТ и другим коллективам, кто присоединился".

Напомним, Светлана Тихановская 10 августа в сопровождении адвоката пришла в ЦИК с жалобой на проведение выборов. Проведя там несколько часов с представителями госорганов, она покинула здание одна через другой вход. Тогда же председатель КГБ Беларуси Валерий Вакульчик рассказал, что силовики охраняли объединенный штаб в день выборов в целях предотвратить покушение на жизнь Тихановской. На следующий день стало известно, что кандидат в президенты находится в Литве. Было распространено видео, в котором Тихановская по бумажке зачитывает текст с призывом к ее сторонникам отказаться от массовых протестов, однако появились сомнения в том, что это обращение было сделано добровольно.

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