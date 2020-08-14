Представители Минэнерго Беларуси отрицают информацию о забастовке на БелАЭС

Белорусская АЭС работает в обычном режиме, там нет никаких забастовок. Эту информацию в пятницу журналистам подтвердил представитель Минэнерго Беларуси по связям с общественностью.

"БелАЭС работает в обычном режиме", - сказал он. Источник сообщил, что за пределами станции прошла небольшая встреча работников "Гроднопромстроя" с руководством.

"Территория АЭС – объект строгого режима, здесь не может быть никаких сбоев", - сказал представитель АЭС.

В пятницу некоторые белорусские СМИ сообщили о забастовке на АЭС в Островце.

Напомним, что БелАЭС построена в 50 км от Вильнюса.

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