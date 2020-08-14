"БелАЭС работает в обычном режиме", - сказал он. Источник сообщил, что за пределами станции прошла небольшая встреча работников "Гроднопромстроя" с руководством.
"Территория АЭС – объект строгого режима, здесь не может быть никаких сбоев", - сказал представитель АЭС.
В пятницу некоторые белорусские СМИ сообщили о забастовке на АЭС в Островце.
Напомним, что БелАЭС построена в 50 км от Вильнюса.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!