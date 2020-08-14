Всех, кто располагает информацией о местонахождении этого человека, просьба звонить по номерам 8 700 60200 или 112.

Обстоятельства происшествия выясняются. Ведется расследование.

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