Сейм на следующей неделе проведет внеочередную сессию из-за ситуации в Беларуси

Сейм во вторник на следующей неделе собирается провести внеочередную сессию из-за сфальсифицированных выборов и нарушений прав человека в Беларуси.

Во время сессии будут заслушаны представители гражданского общества и оппозиции Беларуси по вопросам прав человека и политической ситуации в стране. Также сейм обсудит, какую международную помощь ожидает белорусское общество, сообщили представители фракции Союз Отечества-Христианские демократы Литвы.

Сейм планирует подтвердить позицию Литвы о нелегитимности Александра Лукашенко, призвать правительство Литвы и Евросоюз ввести санкции против представителей режима. Также будут обсуждаться формы помощи пострадавшим гражданам Беларуси.

Сессия созывается по требованию более трети членов Сейма из оппозиционных фракций Союза Отечества-Христианских демократов Литвы, Союза либералов, Литовской социал-демократической партии, Смешанной группы членов сейма, а также правящей фракции Литовской социал-демократической партии труда.

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