Жителей многоквартирных домов в Литве ждут перемены: за нарушения будут штрафовать

Некоторых жителей многоквартирных домов ждут немалые перемены. Им придется отказаться от газовых баллонов и заменить их природным газом, который поставляет газовая компания по трубам. Для этого жители могут получить финансовую помощь, а если не выполнят новые требования - штраф.

В разгар коронакризиса Минэнерго сообщило о том, что жителям многоквартирных домов придется простится с газовыми баллонами, которые используют для подключения к газовым плитам. Советник министра Аурелия Верницкайте сказала Delfi, что это касается жителей домов, в которых 3 и больше этажей.

"Такое решение принято потому, что в случае несчастья может пострадать немало людей и ликвидация последствий такой аварии бывает намного сложнее", – подчеркнула собеседница.

Согласно статистике, каждый год в Литве происходит 4-5 несчастных случаев из-за взрыва газовых баллонов в домах, последствия которых бывают серьезными.

По словам Верницкайте, если газовые баллоны используют в домах, где есть 3 и больше этажей, такие несчастья наносят ущерб не только самим жителям квартиры, но и их соседям. После оценки этой опасности было решено решить существующую проблему.

Согласно подсчетам, в Литве есть около 1600 многоквартирных домов, в которых жители пользуются газовыми баллонами.

Замену газовых баллонов альтернативным источником энергии должно финансировать государство. По данным Минэнерго, государство выделит жителям помощь в размере до 600 евро. Если жители переходят на электричество: до 200 евро (без НДС) на реконструкцию проводки в подъезде, до 200 евро (без НДС) на приведение в порядок проводки в квартире и до 200 евро (без НДС) на покупку электрической плиты.

Аналогичные субсидии ждут и тех, кто намерен перейти на природный газ, поставляемый через газовую компанию: до 200 евро (без НДС) на оборудование сети в подъезде, до 200 евро (без НДС) – на оборудование труб в квартире и до 200 евро (без НДС) на покупку газовой плиты.

Заявку можно подавать компании ESO и это должен делать администратор дома или жилтоварищество.

По данным ESO, администратор дома или жилтоварищество должны провести голосование и выбрать подходящий источник энергии: газ или электричество. Затем администратор дома или жилтоварищество заполняет заявку на сайте ESO.

Затем администратор дома или жилтоварищество должен составить смету реконструкции и подать ESO заявку на удаление газовых баллонов и оборудование нового источника энергии. ESO выполняет все необходимые работы до дома, администратор дома или жилтоварищество (их подрядчик) выполняет работы в квартирах и подъезде. Тогда администратор дома или жилтоварищество информирует ESO о расходах, которые надо компенсировать. Газовых баллонов в квартирах не должно быть с 2022 года.

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