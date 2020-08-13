В пятницу список стран не будет обновлен, ждут перемены

В пятницу в Литве не будут обновлять список стран, после приезда из которых потребуется провести в изоляции 14 дней. В понедельник, 17 августа, состоится внеочередное заседание правительства.

"С учетом эпидемиологических данных, которые свидетельствуют о том, что большая часть стран ЕС попадают в список стран, где уровень распространения коронавирусом высокий, в понедельник состоится внеочередное заседание правительства Литвы. На заседании решат вопрос изменений, которые коснутся этого вопроса", – сказано в сообщении правительства.

Список стран будет обновлен после того, как правительство примет соответствующее постановление.

По данным правительства, о времени проведения заседания сообщат отдельно.

До принятия нового постановления будет действовать порядок, утвержденный 7 августа.

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