Консерваторы призывают кабмин предоставить медпомощь пострадавшим белорусам

Руководство оппозиционной партии консерваторов Союз отечества - Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ) призывают правительство предоставить лечение и реабилитационную помощь пострадавшим от репрессий белорусам, а также финансово поддержать гражданские и информационные инициативы.

Председатель СО-ХДЛ Габриэлюс Ландсбергис и лидер списка партии на выборах в сейм Ингрида Шимоните в четверг обратились с этой инициативой к премьеру Саулюсу Сквернялису и правительству, подчеркивая, что репрессии и насилие против мирных участников протестов в Беларуси становятся "все грубее и бесчеловечнее", а из страны приходит информация о том, что раненым участникам протестов не оказывается медицинская помощь.

Лидеры СО-ХДЛ говорят, что понимают, что из-за пандемии коронавируса система здравоохранения страны не вполне восстановлена, но призывают "не закрывать глаза на кровь, которая льется в соседней стране". Подчеркивается, что Литва успешно помогала раненым участникам гражданских протестов в Украине, позже - военным этой страны, принимая их у себя для лечения и реабилитации.

Призывая поддержать гражданские и информационные инициативы белорусского общества, представители консерваторов подчеркивают, что в Беларуси "не первый год осуществляется преследование объективных СМИ", так что помощь Литвы необходима, чтобы обеспечить права человека на получение объективной информации.

"Именно гласность и информация для белорусского народа и мирового сообщества являются одним из способов остановить насилие со стороны режима", - отмечается в обращении.

После того как власти Беларуси в понедельник сообщили, что на состоявшихся в воскресенье выборах президент Александр Лукашенко получил 80% голосов и был переизбран еще на один срок, в стране прошли протестные акции против фальсификации результатов выборов, закончившиеся кровопролитием и арестами.

Кандидат от оппозиции на выборах Светлана Тихановская во вторник приехала из Беларуси в Литву.

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