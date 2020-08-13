План президента Литвы по дипканалам был передан Беларуси, ждут реакции

Литва по дипломатическим каналам передала Беларуси предложенный президентом Гитанасом Науседой план по урегулированию кризиса, сейчас ждут реакции Минска, сказала советник главы страны.

На вопрос журналистов, как план был передан Минску, она ответила: "По дипломатическим каналам".

В соответствии с планом Науседы, президент Беларуси Александр Лукашенко должен пойти на создание "национального совета" из представителей власти и общества.

Власть также должна освободить задержанных участников протеста и прекратить использование силы.

По словам Асты Скайсгирите, план из трех пунктов поддержали главы Польши, Латвии и Эстонии.

"План с нашими единомышленниками - Латвией, Польшей и Эстонией - обсудили достаточно подробно. Президенты этих стран поддерживают его", – сказала дипломат.

В администрации президента заявили, что план Науседы в пятницу будет обсуждаться на совещании Совета министров иностранных дел ЕС.

"Президент встречался с Линасом Линкявичюсом и обсудил с ним завтрашнее видеосовещание Совета министров иностранных дел ЕС о ситуации в Беларуси. Министр представит коллегам из ЕС план президента для Беларуси", - сообщил пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис.

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