Новость для водителей: в скором времени на дорогах Литвы появится 112 новых радаров

Литовская дирекция автомобильных дорог подписала договор об оборудовании на дорогах 112 радаров, измеряющих среднюю скорость (на 56 участках). Стоимость договора 1,9 млн. евро, договор заключен с ЗАО Fima. Их установят в течение 7 месяцев с момента вступления договора в силу.

"Последствия превышения скорости могут быть очень печальными, поэтому мы вместе с Литовской дорожной полицией, Администрацией безопасного транспорта, муниципалитетами, внедряем средства безопасности которые помогают воспитывать у водителей навыки безопасного вождения и снижают количество ДТП", - сказал ВРИО главы ЛДАД Ремигиюс Липкявичюс.

Новые радары не только измеряют скорость, но и будут проверять срок действия техосмотра, страховки, уплаты дорожных сборов и т.д.

В соответствии с действующими договорами, сейчас уже устанавливают 70 радаров нового поколения мгновенного действия и 100 радаров, измеряющих среднюю скорость (50 участков).

Места оборудования радаров выбирают с учетом действующих методик. Один из важнейших критериев - интенсивность движения и количество ДТП.

В начале 2020 года на дорогах Литвы действовали 50 радаров, измеряющих среднюю скорость (на 25-ти участках).

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