Журналисты и СМИ Литвы выражают поддержку подвергающимся преследованиям коллегам в Беларуси

Редакторы средств массовой информации (СМИ) Литвы в четверг солидаризировались с подвергающимися преследованиям в Беларуси журналистами и заявили, что готовы помочь независимым СМИ в этой стране.

"Мы, редакторы СМИ Литвы, выражаем солидарность с журналистами, подвергающимися преследованиям в Беларуси. Мы осуждаем осуществляемые властями Беларуси преследования журналистов, а также ограничение доступа к интернету, иное препятствование выполнению ими своих обязанностей", - говорится в заявлении.

"Арестам журналистов и насилию по отношению к ним не может быть места в Европе XXI века. Мы призываем незамедлительно прекратить эти действия по преследованию, нарушающие право общества на получение информации", - указывают журналисты.

"СМИ Литвы готовы помочь независимым СМИ в Беларуси, в том числе и бесплатно предоставляя создаваемый нами контент и иную помощь", - говорится в заявлении.

Заявление сделали редакторы и руководители агентства новостей BNS, Литовского национального радио и телевидения, delfi.lt, 15min.lt, lrytas.lt, tv3.lt, LNK, IQ, Laisves TV и Verslo zinios Вайдотас Бенюшис, Инга Ларионовайте, Раса Лукайтите-Внараускене, Раймундас Целенцявичюс, Таутвидас Микалаюнас, Артурас Анужис, Роландас Агинтас, Овидиюс Лукошюс, Андрюс Тапинас и Роландас Барисас.

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