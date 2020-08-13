Исследование: коронавирус в Литве появился раньше, чем думали

Выясняется, что COVID–19 в Литву пришел раньше, чем сообщалось. Больные коронавирусом в Литве были уже в январе, хотя о первом случае сообщили только в конце февраля.

С прошлой недели в Антакальнисской поликлинике все желающие могут сдать платный серологический анализ, результаты которого покажут, переболел человек коронавирусом или нет. Стоит такой анализ 15 евро. Врачи отмечают, что результаты анализа показывают, есть ли у человека иммунитет.

Врач Антакальнисской поликлиники Изабеле Юшкене сказала, что это исследование не подходит для диагностики нового вируса.

"Он показывает, был контакт или нет. По результату можно выяснить, есть у нас иммунитет а если реакция очень сильная, то надо сдать тест на коронавирус", – сказала LNK семейный врач.

В среднем антитела держатся в организме 3-6 месяцев, поэтому после проведения таких исследований выяснилось, что некоторые пациенты заразились коронавирусом намного раньше, чем эта инфекция была официально диагностирована в Литве.

Некоторые жители болели ею в январе, а о первом случае сообщили только в конце февраля.

"Было интересно узнать, что заболевание фиксировалось в январе. Значит сам вирус циркулировал раньше, чем были замечены случаи заболевания. У нас было несколько таких пациентов. Похоже, этот вирус быстро мутирует, вероятно, иммунитета во время второй волны не будет", – сказала Юшкене.

В Литве такие исследования проводят 8 лабораторий, в основном - частные. Какое количество жителей Литвы переболело коронавирусом, выяснится после проведения исследования популяции.

В рамках этого исследования, по словам профессора Литовского универсиытета медицинских наук Миндаугаса Станкунаса, уже обследовали несколько десятков добровольцев. Исследование начали проводить с 10 августа.

"В среду начнется массовое исследование, большой поток пойдет", – прибавил профессор.

Исследуют жителей Вильнюса, Каунаса, Клайпеды, Укмергского, Таурагского и Зарасайского районов. Всего приглашение получили 13 000 человек, а обследовать планируют 6500 из них.

Больше предложений разослали, поскольку не все люди соглашаются участвовать в исследовании. Тестирование займет месяц.

"До 10 сентября оно должно закончиться, если все будет хорошо", – сказал Станкунас.

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