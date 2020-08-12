У посольства Беларуси в Вильнюсе состоялась акция протеста

Несколько десятков человек 12 августа вечером собрались на демонстрацию у здания посольства Беларуси в Вильнюсе, чтобы высказать свое возмущение фальсификацией результатов голосования на парламентских выборах и насилием над участниками протеста.

Участники акции принесли белые и красные воздушные шары, а также исторические флаги Беларуси и плакаты со словами поддержки жителей этой страны и кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Участница акции Алина сказала, что пришла к посольству потому, что "невозможно смотреть на происходящее в Беларуси".

"Для меня важна свобода нашего соседа, то, что там сейчас происходит - это террор. Это агрессия, людей избивают, калечат, убивают, и мы не можем молчать, не можем сидеть дома и смотреть на это", – сказала Алина.

Проживающий в Литве белорус Алексей сказал, что участвует в акции, потому что "не может стоять на баррикадах в Минске", поэтому хочет поддержать своих соотечественников из Вильнюса.

"То, что происходит в Беларуси, это геноцид и война объявленная народу одним человеком, который назвал себя президентом", – сказал Алексей.

"Мы не можем стоять на баррикадах в Минске, поэтому хотим хотя бы здесь поддержать наших братьев и сестер, матерей, бабушек и дедушек", – сказал он.

Один из организаторов акции Кирилл Кривицкий сказал, что проводят бессрочную акцию – каждый вечер с 18 до 20 ч. планируют приходить к посольству Беларуси.

"Белорусы Вильнюса и Литвы решили проводить бессрочный пикет, чтобы показать солидарность с людьми, которые борются за свободу на улицах Минска", – сказал он.

"Мы хотим обратить внимание общества Литвы на ситуацию в Беларуси, просим помощи у литовцев, заботы, советов", – продолжил Кривицкий.

Во время акции проезжавшие по этому участку улицы водители в знак солидарности с протестующими сигналили из машин.

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