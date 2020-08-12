Балтийские инвесторы: просим освободить незаконно задержанного лидера ИТ отрасли Беларуси Кирилла Голуба

10 августа в Минске при невыясненных обстоятельствах был задержан главный бизнес-ангел (частный венчурный инвестор, дающий финансовую и экспертную поддержку компаниям, на ранних этапах развития - Delfi) Беларуси и Литвы, президент Белорусской Ассоциации бизнес-ангелов, основатель литовской сети бизнес-ангелов LitBAN, активный член международного инвестиционного клуба Changer в Риге Кирилл Голуб, сообщает клуб инвесторов.

Кирилл – известный ИТ инвестор в странах Балтии, один из ключевых людей, способствующих тесному сотрудничеству Беларуси и Европы в сфере развития экосистемы инновационных компаний и привлечению умных денег в Минск, говорится в распространенном сообщении.

В 2019 году Голуб присоединился к международному клубу бизнес-ангелов Changer Club в Риге. Его участие способствовало сотрудничеству латвийских и белорусских ИТ предпринимателей, позиционировало Ригу как трамплин для международной экспансии технологических компаний из Минска.

"Благодаря Кириллу Голубу к клубу присоединились 15 частных инвесторов из Беларуси, которые, как и сам Кирилл, подтвердили готовность активно инвестировать в Латвийскую стартап-экосистему. Его личный вклад в экономическое развитие Беларуси и Латвии, поддержку стартап-движения невозможно переоценить", - рассказывает со-основатель клуба Changer Вячеслав Небогатых.

"Кирилл Голуб начал свой бизнес в начале 2000-ых, создав первую веб-студию в Беларуси, a продав ее Американским инвесторам, заработанные деньги вкладывал в молодых инноваторов. Кирилл лично популяризировал достижения Беларуси в ИТ и Парк Высоких Технологий. По имеющейся у нас информации Кирилл никогда не был замешан в политике и его задержание в Минске – это невероятное стечение обстоятельств. 130 участников клуба Changer сплотились с целью сделать все, чтобы добиться освобождения Кирилла. Освобождение Кирилла должно стать приоритетом для правительств стран Балтии – он символ инноваций, желавший интегрировать белорусскую и балтийские стартап экосистемы. Немедленное освобождение будет знаком доброй воли от властей Беларуси - хороший сигнал международному ИТ сообществу», - добавляет участник Changer Club, бизнес-ангел и советник по иностранным делам Андис Екабсонс (ранее советник по Экономике экс-Президента Латвии Вейониса)

О клубе Changer

Changer International Business Club – самый влиятельный инвестиционный бизнес-клуб в Северных странах, основанный в 2018 году с головным офисом в Риге. Сегодня объединяет более 130 инвесторов и бизнес-ангелов из 14 стран мира с целью изучения цифровых бизнес-моделей и инвестиций в экспоненциально-растущие стартап-команды. Личное состояние участников клуба оценивается в 2 млрд евро.

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