Президент Литвы выступил с тремя требованиями к Лукашенко: если не поможет, будут санкции

Президент Литвы Гитанас Науседа на пресс-конференции 12 августа отреагировал на события последних дней в Беларуси. Он представил план из 3 пунктов, который урегулировал бы ситуацию в соседней стране.

Глава страны сказал, что перед пресс-конференцией говорил с президентом Латвии.

"Я должен констатировать, что ситуация в Беларуси по-прежнему беспокоит, по-прежнему льется кровь, людей преследуют, журналистов закрывают в тюрьмы. Мы как соседи вместе с другими странами региона ищем способы решения этого кризиса", – сказал он.

"Хочу представить план из 3 пунктов, который может стать прелюдией для посредничества президентов стран данного региона в решении белорусского кризиса", – продолжил глава страны.

"Во-первых, государственные органы власти должны прекратить насилие в отношении своих граждан. Во-вторых, белорусская власть должна отпустить задержанных, сейчас известно о тысячах задержанных. И третий пункт – Беларусь должна возобновить диалог со своим гражданским обществом", - сказал Науседа.

Он заметил, что подходящая основа для диалога - формирование национального совета из представителей власти и гражданского общества.

"Этот совет должен заняться поиском решений и выхода из кризиса", – сказал Науседа.

"Если эти пункты подойдут послужат началу дискуссии, то вместе со мной посредничать в решении этой ситуации согласятся также президенты Латвии и Польши", – продолжил он.

Науседа сказал, что проблему надо решать мирным путем, но есть и иной путь.

"Думаю, мы так должны действовать – начать со способа поиска решения мирным путем и стараться решить проблему наименее болезненным способом. Но если эта инициатива не будет принята, конечно же, может быть так, что останутся другие альтернативы, о которых сейчас говорят и в Литве, и в ЕС. Я говорю в том числе и о санкциях – как на уровне ЕС, так и о национальных", – продолжил президент.

Он подчеркнул, что в первую очередь предлагается мирное решение проблемы. Если потребуется, потом перейдут к другим.

Delfi напоминает, что в понедельник было объявлено о том, что Александр Лукашенко победил на выборах президента Беларуси, за него проголосовали 80% граждан.

Оппозиция утверждает, что результаты выборов были сфальсифицированы, в Беларуси три ночи подряд проходят акции протеста. Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская во вторник приехала из Беларуси в Литву.

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