Необычный рынок в Литве: самый дешевый товар стоит 30 центов, но покупатели все равно недовольны

Калвария, которая находится недалеко от Мариямполе, славится своим воскресным рынком. На нем можно найти все - от антиквариата до одежды, от лодки до седла. Журналисты Delfi интересовались ценами и настроениями покупателей.

Самый дешевый товар на этом рынке - носки., которые стоят всего 30 евроцентов.

Бюстгальтер обойдется в два евро, а женские трусики – в 1 евро. Есть такие палатки, в которых всю одежду продают по 1 евро.

Правда, не все торговцы предлагают такой дешевый товар, у большинства вещи стоят 10-20 евро.

Зита из Сувалькии заметила, что после карантина цены поднялись не только в магазинах: "Хоть и незначительно, но цены на Калварийском рынке выросли. Раньше рассада помидоров стоила 80 евроцентов, а в этом году стоила 1,4 евро".

Она прокомментировала ситуацию так: "Раньше мы ездили на рынок, потому что там было дешевле, сейчас цены ниже в магазинах. Особенно заломили цены фермеры".

Торгуются ли на рынке?

"Когда покупаю, всегда торгуюсь, скидываю 1-2 евро, а если не уступают, не покупаю. Я знаю, что пройдусь еще, найду тот же товар, и другой продавец снизит цену", – рассказала Зита, которая ездит на этот рынок 30 лет, тогда она приезжала на него из Мариямполе

"Нельзя сравнить сегодняшний рынок с тем, что было 30 лет назад. Раньше там стояли лужи, да и размером он был в 4 раза меньше", – рассказала собеседница.

По ее словам, на этот рынок приезжают не только жители Литвы, но и россияне, белорусы, поляки, латыши.

"Однако самая большая проблема рынка - стоянка для машин. Она маленькая, люди оставляют машины на обочине, не все ставят аккуратно", – заметила Зита.

Местная торговка рассказала, что многие заходят на рынок, если проезжают мимо. Она предположила, что люди стали меньше покупать из-за коронакризиса - у людей стало меньше денег.

Она сказала, что с беспокойством ждет второй волны: "Все вещи были куплены весной, вот и стоят до сих пор, никто ничего не покупал. Страшно подумать, что будет, если кризис повторится".

По словам торговки, она не поднимала цены на одежду и обувь.

Другая торговка возмущалась поведением покупателей: "Бывает, если не сделаешь скидку, они нервничают, ругаются, швыряют одежду".

Торговка Беата, продающая домашние сыры, на ситуацию не жаловалась, она не заметила, чтобы люди перестали покупать их продукцию.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!