Комитет парламента Литвы предложил не признавать Лукашенко легитимным президентом Беларуси

Комитет по иностранным делам Сейма Литвы в среду принял заявление, в котором назвал выборы в Беларуси сфальсифицированными и предложил не признавать А. Лукашенко легитимным президентом Беларуси.

"Это было сделано с одобрения всех партий. Мы обратимся к парламентам других демократических стран, чтобы они сформировали похожую позицию, и в месте с ЕС будем требовать проведения повторных выборов", - сказал член комитета Жигимантас Павилёнис.

Также Ж. Павилёнис добавил, что Сейм обратится ко всем демократическим странам за поддержкой такой позиции и собирается вместе с ЕС требовать новых выборов.

В заявлении предлагается вместе с ЕС требовать "новых, прозрачных и соответствующих всем демократическим процедурам выборов президента Беларуси".

Также в заявлении содержатся требования об освобождении всех представителей оппозиции и гражданского общества, прекращении применения силы против мирных демонстрантов, соблюдения свободы печати и собраний, других политических и гражданских прав.

В заявлении предлагается правительству ввести национальные санкции, добиваться общих с ЕС санкций.

Комитет одобрил идею созыва внеочередного заседания Совета иностранных дел ЕС, на котором подняли бы вопрос эмбарго в отношении электроэнергии БелАЭС в Островце. Комитет одобрил проведение внеочередной парламентской сессии для обсуждения белорусского вопроса.

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