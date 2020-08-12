Белорусский эксперт: Лукашенко стремится продать Западу версию о том, что Тихановская – агент Кремля

Кандидат от оппозиции на президентских выборах в Беларуси Светлана Тихановская находится в Литве вместе со своими детьми. Как сообщил глава МИД Линас Линкявичюс, в скором времени она должна сделать заявление. Между тем в литовском публичном пространстве стали звучать заявления о том, что решение принять Тихановскую в Вильнюсе было стратегической ошибкой.

Бывший глава Департамента государственной безопасности Гедиминас Грина заявил, что приезд Светланы Тихановской в Литву может быть выгоден Москве. По логике Грины, власти Литвы поспешили с этим решением, так как в истории Тихановской просматривается российский шлейф. Основная задача, утверждает он, сохранение Беларуси как независимого и самостоятельного государства, все остальное – вторично.

"Беларусь не должна стать частью России. Что там, в Беларуси, происходит – это детали. Лично меня совершенно не интересует, сколько там ездит бронемашин, сколько гуляет милиционеров. Самое важное – где будет Беларусь, и кто оказывает там влияние", - сказал он в интервью LRT.

Справедливы ли утверждения о том, что Светлана Тихановская связана с официальной Москвой, можно ли допустить, что Кремль приложил руку к ее стремительному взлету в политической карьере, и кто раскручивает нарратив о том, что Лукашенко – гарант стабильности в регионе для стран Запада? В поисках ответов на эти и другие вопросы мы поговорили с белорусским журналистом, аналитиком проекта Belarus Security Blog, экспертом по вопросам нацбезопасности Дмитрием Мицкевичем. Сейчас он находится в Минске.

- Бывший шеф литовской разведки допустил, что Тихановская может быть косвенно связана с Россией, поэтому решение приютить ее в Литве было преждевременным. Как вы относитесь к такой оценке?

- Если люди такого высокого уровня верят в подобную чушь и думают, что за всем происходящим стоит Путин, это говорит об их некомпетентности и отсутствии понимания ситуации. Стоит задаться вопросом, зачем им это нужно? Я видел, как работает штаб Тихановской, я наблюдал за их работой, поэтому все разговоры про связь Тихановских и Кремля можно назвать сказками. Если у Москвы и был какой-то план, то можно с уверенностью сказать, что все пошло не по плану.

Дмитрий Мицкевич

Россия, на мой взгляд, не рассматривает вопрос о вмешательстве. Основная цель Кремля – ослабленная Беларусь. Кремль не хочет давать повод Лукашенко заявить Западу, что РФ прилагает усилия для того, чтобы он был отстранен от власти… Слабая Беларусь и максимально слабый Лукашенко выгодны Кремлю, тогда с ним можно вести переговоры с позиции силы. Сегодня у Лукашенко нет поддержки большинства населения, его власть опирается на банду головорезов.

- Что происходит на улицах Минска?

- Третью ночь подряд шли столкновения между протестующими и силовиками, протесты продолжаются, однако в ночь с 11 на 12 августа они уже не были столь массовыми, поскольку милиция полностью перекрыла центр города – все выходы со станций метро были закрыты. Как только люди пытались где-то собраться, их начинали жестко разгонять, причем задерживают поодиночке. Стояли автозаки, стояли грузовики с бойцами внутренних войск и не только… В столицу стянуто множество сил для разгона протестов. Собраться в центре почти невозможно.

- Накануне появились сообщения, что, возможною, в подавлении протестов участвует российский спецназ. Минчане заметили людей в форме с характерными опознавательными знаками. Правдива ли эта информация?

- Пока я этого не видел. Не думаю, что там российские спецназовцы. Давайте понимать следующее: уровень белорусско-российских отношений никогда не был настолько плохим, как сегодня. В этой ситуации Лукашенко никогда в жизни не доверит российским войскам присутствовать при подавлении протестов и уж тем более поручать им какую-либо внутреннюю операцию. У России и Беларуси еще никогда не было столь плохих отношений.

- Даже несмотря на то, что Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах?

- Неудивительно. Это лишь слова, но нужно смотреть, что лежит за ними. Я уверен, что Путин поздравил его исключительно для того, чтобы у Лукашенко не было возможности продавать Западу конспирологическую версию о том, что это Россия инспирирует протесты в Беларуси. Белорусские власти кинули очень много ресурсов, чтобы создать эту картинку. Европе пытаются продать теорию о том, что Тихановские – это проект России и что они, мол, координируются из Кремля.

- Правильно ли я понимаю, что вы лично наблюдали за тем, как работает штаб Светланы Тихановской в день выборов?

- Совершенно верно. 8-9 августа я провел в двух шагах от Светланы Тихановской – в прямом смысле слова. На тот момент угроза задержания уже была реальной, а я был самым счастливым белорусским журналистом, так как у меня была возможность изнутри наблюдать за работой ее штаба.

Я уроженец Мозыря, а Тихановская училась в Мозырском педагогическом университете. Тихановская – очень простой человек, которая никогда не была политиком и никогда об этом не задумывалась. Вместе с Сергеем Тихановским (бывшим кандидатом в президенты, который сейчас арестован и находится в тюрьме – прим.) у них два ребенка, у одного из детей – осложнения. Ей очень нелегко. Это человек, для которого семья и дом всегда были на первом месте, однако жизнь заставила ее пойти в бой.

Иными словами, Тихановская не претендовала и не претендует на роль большого политика. Когда у нее спросили, что она думает про декоммунизацию, она искренне ответила, что не знает смысла этого определения… Несмотря на это, она победила на президентских выборах и привлекла огромное количество сторонников – все потому, что она настоящая. Она открыто и честно признается в том, если чего-то не знает. Почему она пошла в политику? Все из-за мужа, которого бросили в тюрьму – это был жест отчаяния.

- Как вы оцениваете заявления и гипотезы о том, что Светлана Тихановская – кремлевский кандидат?

- Я был на квартире Тихановских в Минске – это обычная квартира обычных людей. На балконе лежат инструменты, коробки - ничем не выделяющееся жилье. Кремлевские кандидаты так не живут, либо Кремль совсем обнищал.

- Когда стал раскручиваться этот нарратив?

- Давайте разбираться: в Беларуси у милиции есть контролируемый телеграм-канал под названием "Желтые сливы" - это секрет полишинеля. Через него они делают вбросы, направленные против людей, которые противятся власти. Как правило, они низкокачественные, но факт остается фактом. Помимо него, существует телеграм-канал "Папаратор", который курируется Комитетом государственной безопасности (КГБ). Комитетчики работают качественнее – не так топорно, как милиционеры. Он отражает суть их работы. Иными словами, создана небольшая сеть подконтрольных ресурсов, которые как-то пытаются конкурировать с невероятно популярными белорусскими телеграм-каналами оппозиционного толка, чья аудитория исчисляется сотнями тысяч.

Помимо этого, был мобилизован весь пул провластных экспертов. В определенный момент они все, как по команде, начали рапортовать о том, что Тихановская, Бабарико, Цепкало – кандидаты Кремля. Здесь нужно понимать, что весь этот контент ориентирован не на внутренний, а на внешний рынок. В самой Беларуси их "мнение" никто всерьез не воспринимает, все понимают, откуда ноги растут. Это делается, прежде всего, для иностранной аудитории, для западных стран, чтобы продать странам евроатлантического сообщества, ЕС и США идею о том, что, мол, если вы не поддерживаете Лукашенко, то Беларусью будет управлять Путин. Простая схема: если не Лукашенко, то Путин. Разумеется, ничего общего с действительностью это не имеет.

Тем не менее, власти активно раскручивали этот нарратив. По моей информации, была проведена встреча с западными дипломатами, которым пытались в красках расписать эту схему. Насколько я знаю, не удалось.

Aleksandras Lukašenka Foto: Itar-Tass / Scanpix

Для большей убедительности Лукашенко устроил спектакль с российскими наемниками "ЧВК Вагнера". Все это выглядит очень плохо. Россия, безусловно, не забудет об этом. Мы услышали, что Путин поздравил Лукашенко на выборах, но посмотрите на заявления ряда российских политиков. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский – они публично обрушились с критикой в адрес Лукашенко. Уверен, что через них Владимир Владимирович передает привет своему визави Александру Григорьевичу. Многие помнят старое доброе правило: что у Путина на уме, то у Жириновского на языке. Будем наблюдать.

Сейчас Путин не заинтересован в публичной критике Лукашенко на официальном уровне, чтобы он не ринулся на Запад. Очевидно, что официальная Москва не хочет, чтобы у Лукашенко появился повод раскручивать версию о том, что протесты инспирированы Россией.

- Почему Тихановская выбрала в качестве места к отступлению Литву?

- Она оказалась в очень сложной ситуации. Видео, на котором Тихановская призывает отказаться от протестов, сделано под давлением. Это обычная практика белорусских властей – личные угрозы, угрозы в адрес членов семьи, шантаж, запугивание… Им чужды общечеловеческие принципы. Мы видим, что в Беларуси ОМОН въезжает в ряды протестующих на машинах скорой помощи – это прямое нарушение гуманитарного права. Это чуть ли не военные преступления – за это светит суд в Гааге.

Говоря о Литве и Вильнюсе, очевидно, долго не разбирались. Пошли к тому, кто первый протянул руку помощи. Видимо, Светлана Тихановская просто уцепилась за первую возможность. Никаких контактов Тихановской с литовским МИД до этого момента я не замечал.

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