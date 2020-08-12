Глава КНБО: обсуждается введение индивидуальных национальных санкций в отношении Беларуси

Председатель парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (ПКНБО) Дайнюс Гайжаускас заявил, что Литва обсуждает введение индивидуальных национальных санкций в отношении Беларуси.

"В ближайшее время будут решения. Похоже, что на данный момент Литва подготовила свой список, и идет речь об индивидуальных (санкциях – BNS)", - сообщил журналистам Дайнюс Гайжаускас в среду после закрытого заседания комитета.

Заместитель главы КНБО Лауринас Кащюнас уточнил, что имеется в виду дополнение так называемого списка Магнитского.

Точного числа лиц, которые могут быть внесены в список, он не назвал, однако заявил, что это будут "ключевые лица". Внесение в список означает, что им будет запрещен въезд в Литву.

В закрытом заседании КНБО по ситуации в Беларуси принимал участие и глава Департамента госбезопасности (ДГБ) Дарюс Яунишкис.

Он заявил, что влияние на Беларусь третьих стран может нанести ущерб и интересам Литвы.

"Любое вмешательство из третьих стран и воздействие на эту страну оказывает непосредственное влияние и может нанести определенный ущерб, без сомнения, и интересам Литвы", - сказал глава ДГБ.

Синкявичюс: наиболее эффективными будут индивидуальные санкции в отношении Беларуси

Еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс заявил, что самыми эффективными санкциями в отношении Беларуси за фальсификацию выборов и насилие против протестующих будут индивидуальные, однако планируется обсудить "разные варианты".

Он добавил, что в ЕС сейчас говорят о жестких санкциях в отношении Беларуси.

"Мы уже видим такие предложения, что, скорее всего, нужно будет дать очень жесткий ответ на действия Беларуси после выборов", - отметил он.

Синкявичюс также сказал, что одной из целей ЕС в настоящее время должно быть укрепление гражданского общества в Беларуси.

Власти Беларуси в понедельник объявили, что действующий президент Александр Лукашенко на выборах собрал 80% голосов и одержал победу. Вскоре в Беларуси начались массовые протесты. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская во вторник прибыла в Литву.

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