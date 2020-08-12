Опрос элиты 16 мая - 16 июня провел журнал Reitingai по заказу Delfi.
Опрос показал, что самый влиятельный в группе предпринимателей и экономистов - Робертас Даргис, на втором месте экономист Swedbank Нериюс Мачюлис, на третьем - глава компании Hanner Арвидас Авулис.
На четвертом месте – экономист Раймундас Куодис, на пятом - главный акционер Vilniaus prekybа Нериюс Нума (ранее Нумавичюс).
Далее идут президент MG Baltic Дарюс Моцкус, глава Литовской конфедерации работодателей Данас Арлаускас, председатель правления Biotechpharma Владас-Альгирдас Бумялис, экономист Ромас Лазутка, а на 10-м президент Литовской бизнес-конфедерации Валдас Суткус.
В списке, по сравнению с прошлым годом не осталось литовского инвестора Ильи Лаурса.
По мнению общества (опрос проводила компания Spinter tyrimai), самым влиятельным является Авулис, далее идет Мачюлис и Даргис.
На четвертом месте - Моцкус, на пятом председатель правления Kauno grūdai Таутвидас Барштис, на шестом экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас, на седьмом - Арлаускас, далее глава "Литовских железных дорог Мантас Бартушка, Нума и глава группы Vičiūnаi Шарунас Матийошайтис.
В этом списке, по сравнению с данными за 2019 г., не осталось предпринимателя Антанаса Гуоги.
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