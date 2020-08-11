Президент: Литва готова посредничать от ЕС на переговорах с властями Беларуси

Президент Гитанас Науседа во вторник сообщил, что Евросоюз (ЕС) рассматривает возможность направить представителя для прямых переговоров с властями Беларуси.

Он сказал, что обсудил такую идею с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем во время телефонной беседы.

По словам Г. Науседы, во время беседы также обсуждались возможности провести встречу ЕС на уровне лидеров или министров по ситуации в Беларуси.

"Ш. Мишель пообещал вернуться с предложениями, то есть относительно возможности направить представителя ЕС для проведения прямых переговоров с белорусскими властями, организовать конференцию министров на высоком уровне, внеочередное заседание Европейского совета - тоже вероятная альтернатива", - сказал президент в распространенном комментарии для СМИ.

Как сказал Г. Науседа, Литва также готова взять на себя роль посредника в деле разрешения белорусского кризиса.

"Времени у нас немного и нужно принимать максимально срочные меры к тому, чтобы взять процесс под контроль и вернуть в цивилизованные рамки", - сказал президент.

"Литва готова посредничать в этом процессе - к этому нас обязывают и наша историческая близлсть, и соседство, и факт, что мы предоставили убежище лидерам оппозиции. Поэтому мы не останемся равнодушными, мы примем все возможные меры на дипломатическом уровне для налаживания контакта со всеми сторонами, чтобы этот процесс посредничества был эффективным, потому что он нуждается в нескольких составляющих: прежде всего, в готовности самих властей Беларуси разговаривать, представительстве оппозиции и, конечно, активной роли посредников", - сказал он.

В последние дни Литва и Польша призвали провести внеочередной саммит ЕС из-за ситуации в Беларуси.

Беседа Г. Науседы и Ш. Мишеля состоялась после сотрясавших Беларусь вторую ночь подряд столкновений милиции и участников протестов, спровоцированных президентскими выборами в воскресенье. После выборов было объявлено, что авторитарный лидер А. Лукашенко с сокрушительным переверсом голосов был переизбран на шестой срок полномочий. Оппозиция утверждает, что результаты были сфальсифицированы.

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