Советник президента Литвы: Науседа побеседовал по телефону со Тихановской

Президент Литвы Гитанас Науседа во вторник побеседовал по телефону с приехавшей в Литву кандидатом белорусской оппозиции на выборах президента Светланой Тихановской, справился о ее самочувствии и планах на ближайшее будущее, сообщил BNS пресс-секретарь президента

Президент Литвы Гитанас Науседа уверен, что появившиеся во вторник видеозаписи кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской были сделаны под давлением.

"Ни один человек в здравом уме не поверит, что видео Тихановская записала добровольно. Это лишь еще одно доказательство того, какие методы используют, чтобы сломить человека и дух народа. Мы на протяжении последних нескольких недель наблюдали эти попытки", – писал в фейсбуке Науседа.

Министр иностранных дел Линас Линкявичюс во вторник сообщил, что С. Тихановская прибыла в Литву, она в безопасности.

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