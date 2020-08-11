Как Светлана Тихановская приехала в Литву: комментарий главы МИД

Прибывшая в Литву во вторник утром кандидат от оппозиции на президентских выборах в Беларуси Светлана Тихановская находится в безопасности вместе со своими детьми, сообщил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс на пресс-конференции в Вильнюсе.

"С. Тихановская в безопасности, она находится в Литве вместе со своими детьми", - сказал министр журналистам.

По словам Л. Линкявичюса, она приехала в Литву после давления со стороны властей Беларуси, а должностные лица этой страны "не препятствовали отъезду, даже помогли".

"(...) у нее не было особого выбора, как только покинуть страну", - сказал Л. Линкявичюс.

Министр сказал, что у С. Тихановской была национальная литовская виза, а ее дети приехали в Литву еще раньше.

"У нее была национальная виза Литвы, это значит, что она может находиться в Литве в течение года без ограничений, и, видимо, это определило ее выбор уехать в Литву", - сказал министр.

По словам Л. Линкявичюса, он сам еще не общался с представителем белорусской оппозиции и не знает ее планов.

"Она сама решит, как ей дальше поступать, возможно, пообщается со СМИ, есть потребность, но все это будет естественно, без форсирования", - сказал Л. Линкявичюс.

По его словам, С. Тихановская находится в предоставленном государством жилье, ей предоставлена охрана.

"Ей предоставлено место, с ведома правительства, у нее статус гостьи, как я упоминал, у нее есть виза", - ответил Л. Линкявичюс нв вопрос, обеспечили ли С. Тихановскую жильем власти Литвы.

По словам Л. Линкявичюса, в Литву вместе со С. Тихановской приехала глава ее штаба Мария Мороз, ее дети тоже в Литве.

Л. Линкявичюс также сказал, что обнародованная во вторник видеозапись С. Тихановской была сделана в Беларуси.

В ней С. Тихановская заявила, что решение уехать в Литву она приняла "совершенно самостоятельно", и призвала людей признать результаты выборов.

Перед этим С. Тихановская в понедельник отказалась признать победу на выборах президента Беларуси Александра Лукашенко, объявила себя победителем выборов и призвала А. Лукашенко передать власть.Несколько ночей в Беларуси проходили акции протеста против фальсификации итогов выборов.

37-летняя С. Тихановская, учитель английского языка по образованию, решила баллотироваться на президентских выборах после ареста мужа, популярного блогера Сергея Тихановского. В случае победы она обещала провести новые, свободные выборы.

На минувшей неделе также было арестовано немало членов ее предвыборного штаба.

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