Клайпедская полиция разыскивает пропавшую без вести пенсионерку

Клайпедская полиция разыскивает пропавшую без вести Дануте Пупейкене (1941 г.р.).

По предварительным данным, 10 августа в период с 12 до 14 ч. женщина ушла со своей дачи в садоводческом товариществе "Мелиоратров", в Гаргждай, но домой не приехала.

Приметы: 1,60 см, седые волосы. На ней была розовая кофточка, темные спортивные брюки, на голове была клетчатая шапочка.

Все, кто может поделиться ценной информацией о местонахождении женщины, просьба звонить по номерам 8 700 64770, 8 620 40824, или писать по эл. почте andrius.burba@policija.lt

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!