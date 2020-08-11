Президент Литвы: ни один человек в здравом уме не поверит, что видео Тихановская записала добровольно

BNS ru.DELFI.lt

Президент Литвы Гитанас Науседа уверен, что появившиеся во вторник видеозаписи кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской были сделаны под давлением.

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