Трансляция из литовского МИД: пресс-конференция министра о переезде Светланы Тихановской в Литву
ru.DELFI.lt
11.августа 2020 14:28
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Кандидат от оппозиции на президентских выборах в Беларуси Светлана Тихановская прибыла в Литву и сейчас в безопасности, сообщил во вторник министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс. Подробности министр расскажет на пресс-конференции, которую с 14.30 транслирует портал Delfi.
Светлана Тихановская записала видео, в котором сказала, что "абсолютно самостоятельно" приняла тяжелое решение, и никто на него не мог повлиять.
"И я знаю, что многие меня поймут, многие меня осудят, а многие возненавидят. Но, знаете, не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я", - говорит С. Тихановская в обращении.
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