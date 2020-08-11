В поле зрения эпидемиологов – популярный каунасский бар

7 новых случаев коронавируса связаны с существующими очагами, 4 из них – люди, работающие в баре Adform kiemelis, находящемся в Старом городе Каунаса, сообщает Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ).

По словам специалиста, сейчас проверяют контакты заболевших.

"У всех вольных есть симптомы COVID-19. (...) По оценке НЦОЗ, риск заражения был и у посетителей бара, поэтому все, кто приходил в этот бар с 3 августа и до вчерашнего дня должны обратиться в НЦОЗ для оценки риска", – сказано в сообщение.

Следует звонить по номеру 8 618 79984 (в рабочие часы) или по эл. почте kaunas@nvsc.lt.

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