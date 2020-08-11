Светлана Тихановская обратилась к белорусам и попросила прекратить протесты

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская записала еще одно видеообращение, в котором призвала своих сторонников прекратить акции протеста в городах страны.

"Я, Светлана Тихановская, благодарю вас за участие в выборах главы государства. Народ Беларуси сделал свой выбор. С благодарностью и теплотой я обращаюсь ко всем гражданам, которые поддерживали меня все это время. Белорусы! Я призываю вас к благоразумию и уважению закона. Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности. Берегите себя и своих близких", — сказала Тихановская, читая по бумаге.

Когда и где было записано видеообращение, неясно, отмечает Meduza.

Видео со Светланой Тихановской записали 10 августа до отъезда в Литву, сообщил источник «Медиазоны» в ее окружении.

Источник уверен, что кандидатку вынудили зачитать текст на камеру, и объясняет, что именно поэтому она сегодня утром записала новое обращение, когда оказалась в безопасности.

Ранее провластный анонимный телеграм-канал «Желтые сливы» опубликовал видео с Тихановсокой, на котором она призвала белорусов не выходить на протесты.

Глава штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова рассказала, что 10 августа Тихановская несколько часов находилась с силовиками без адвоката, передает Kyky. "Она была без связи со своим адвокатом. Мы видели, что прошли люди с оборудованием, похожем на видеотехнику — результат вы знаете", — передала Колесникова.

Она также прокомментировала видео, опубликованное в телеграм-канале "Желтые сливы": "Человек, который три часа находится в одиночестве с двумя представителями силовых структур, может прочитать любой текст".

Канал "Желтые сливы" называет митингующих белорусов "погромщиками" и "провокаторами", а также публикует разоблачение "погромов" как инспирированных "кукловодами" из-за границы.

Ранее стало известно, что С.Тихановская покинула Беларусь и приехала в Литву. Свое решение она также объяснила в видеообращении.

"И я знаю, что многие меня поймут, многие меня осудят, а многие возненавидят. Но, знаете, не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я", - говорит С.Тихановская в этом обращении. - Люди, берегите себя, пожалуйста, - ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит. Дети - это самое важное, что есть в нашей жизни".

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