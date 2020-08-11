Новые данные: за последние сутки в Литве зафиксировали три привозных случая коронавируса

Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) информирует, что за минувшие сутки в Литве зафиксировали 18 случаев коронавируса (12 из них в Каунасском, 5 в Вильнюсском и 1 - в Клайпедском округе).

В результате контакта заболели 6 человек, с очагами связаны 7 случаев. Обстоятельства заражения еще двух - неизвестны. Зафиксированы три привозных случая.

Первый из случаев - привозной из Нидерландов, человек вернулся 5 августа в Клайпедский округ. Симптомов у больного нет, он проверялся профилактически.

Второй случай был зарегистрирован в Каунасе. COVID-19 диагностировали у еще одного приехавшего на заработки гражданина Украины. Этот случай расценивают как привозной. У больного есть симптомы.

НЦОЗ напоминает, что в субботу сообщалось о 17 случаев заболевания в каунасской транспортной компании.

В Вильнюсском округе зафиксирован привозной случай из Испании.

4 случая за прошедшие сутки зарегистрированы в Каунасе. Они связаны с очагом в баре Adform kiemelis (Ратушная площадь, 20, Каунас). У всех больных есть симптомы. Всех клиентов этого бара, которые бывали в нем с 5 августа, просят обращаться в НЦОЗ для оценки индивидуального риска (звонить по номеру 8 618 79984 (в рабочие часы) или писать по эл. почте kaunas@nvsc.lt).

Еще один случай связан с Каунасской филармонией. У больного есть симптомы (6 случай в филармонии).

В Вильнюсе коронавирус диагностировали у работника Театра оперы и балета (6 случай в этом очаге).

Еще один случай связан с очагом в Старом городе (в баре на ул. Вильняус, 22, Вильнюс). Это третий случай в этом очаге.

Кроме того, за последние сутки зафиксировали 6 случаев заражения в результате контакта с больными COVID-19. 5 в Каунасском округе, еще один - в Вильнюсе. У всех больных есть симптомы.

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