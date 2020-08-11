Советник премьера Литвы: уже сейчас усилен контроль на границах

Глава группы по информированию общества, советник премьер-министра Гедрюс Сурплис во вторник в передаче "утро на Delfi" представил актуальную информацию по борьбе с Covid-19. По словам Сурплиса, поскольку уровень заболеваемости растет во всем мире, усилен контроль и на границе Литвы, в аэропортах и в порту.

"Основное, что сейчас предпринято - более тщательный контроль на границе, на въезде наших граждан и иностранцев. Это аэропорты и порт, оттуда сейчас ни один человек не может уйти, не заполнив анкету", – сказал он.

Сурплис рекомендует всем путешественникам заполнять анкету в интернете. Это надо сделать также в течение 12 часов после возвращения в Литву по автомобильным дорогам.

Он заметил, что Минздрав с эпидемиологами обсуждает разные варианты, решения будут представлены на следующей неделе.

"Главное - никто и ничего не собирается ужесточать и вводить какие-то дополнительные ограничения. Мы будет жить, как жили, работать, дети будут ходить в школу, только будем беречь себя. Если увидим, что много людей заболевает после праздников, в местах, где собираются люди, то будет решаться вопрос физического контакта. Если увидим заражения в заведениях общепита, на мероприятиях, опять-таки будем думать, как защищать людей там", – сказал специалист.

По словам Сурплиса, таких ограничений, как во время первой волны, не будет, поскольку у страны есть средства защиты, отработанная система деятельности больниц. На прошлой неделе была такая ситуация - больной посетил 10 баров в Вильнюсе, но пока не планируют ограничивать время работы таких заведений.

"Пусть специалисты делают свое дело. На следующей неделе они информируют правительство о предлагаемых решениях. Но опять-таки важно вернуться из летнего режима отдыха и думать, прежде чем идти с друзьями в бар или еще куда-то. Если у человека температура, если он вернулся из страны, где много заболевших, надо быть ответственными, безопасно провести время дома, пообщаться по интернету", – сказал Сурплис.

Он заверил, что маски, соблюдение дистанции и гигиена станут нормой повседневности. По его словам, если в каком-то муниципалитете ситуация ухудшится, ее будут решать "точечным принципом".

"Это значит, что будем контролировать показатели в каждом отдельном секторе и даже компании, школе, если где-то увеличится количество случаев, можно будет локализовать очаг с помощью более жестких мер", – сказал собеседник.

На вопрос значит ли это, что в случае роста количества случаев, могут закрывать отдельные муниципалитеты, он напомнил о Неменчине и Укмерге.

"Если в какой-то школе возникнет серьезная опасность, мы с этим уже сталкивались, не обязательно это Covid-19, то главный эпидемиолог страны может закрыть школу на карантин. Это несложно, можно принять решение за день", – сказал Сурплис.

Смогут ли в таком случае родители получить больничный? Специалист ответил, что пока в этом нет необходимости, ни в одном муниципалитет количество случаев не превышает 16 на 100 000 жителей.

"Конечно, если будет необходимость, у родителей будет возможность взять больничный", – заверил политик.

10 августа премьер-министр Саулюс Сквернялис предупреждал об ужесточении правил по случаю Дня Успения Богородицы – сообщалось о том, что будут дежурить усиленные наряды полиции.

Сурплис сказал, что сейчас проходят и выпускные у школьников, окончивших 12 класс.

"Хочется порадоваться хотя бы тому, что такие мероприятия проводят на свежем воздухе, это снижает риск. Что касается Успения и праздника в храмах – чем больше на улице, чем больше дистанция, тем безопаснее. Как упоминалось, полиция будет дежурить в выходные активнее", – напомнил он.

На вопрос, что он думает о том, что жители Литвы так противятся маскам, что приходится их даже арестовывать, Сурплис пошутил: "Мы, литовцы, наверное последние язычники Европы, которых сложно убедить в каких-то новшествах или научных правдах. (...) Ученые и врачи уже доказали, что маски защищают от вируса. Может, не на 100%, но довольно надежно. Это долг каждого из нас перед близкими (…). Если есть такое требование, его надо соблюдать.

На самом деле не сложно надеть маску на нос и рост перед тем, как войти в магазин. Ну а злостные нарушители делают из себя объект насмешек. Надо ли это? Ведь вы рискуете здоровьем и жизнью других людей?"

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!