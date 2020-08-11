Коронавирус установлен и у оперного певца

Источники в Национальном центре общественного здравоохранения (НЦОЗ) подтвердили Delfi, что с очагом в Литовском национальном театре оперы и балета и Каунасской филармонии связаны еще два случая коронавируса. Представитель НЦОЗ Гинрета Мегелинскене сказала, что из-за закона о защите персональных данных не может назвать фамилии заболевших, но подтвердила, что "COVID–19 диагностирован у двоих человек - гражданина Италии и гражданина Литвы, которые связаны с очагом в культурных учреждениях Вильнюса и Каунаса".

По данным источников Delfi, положительный тест был у пастора протестантской церкви "Новое поколение" и дирижера из Италии. Гражданин Италии находится в Инфекционной больнице Сантаришкской клиники.

Состояние певца лучше, он находится дома.

Из-за его болезни отозваны выступления на Музыкальном фестивале в Таураге и на других мероприятиях.

Об этом на фейсбуке сообщил другой известный оперный певец Людас Микалаускас.

По доступным данным видно, что певец с другими известными литовскими исполнителями во время инкубационного периода болезни выступал в Нидском храме и Палангском курхаузе.

Специалисты предполагают, что источником заражения может быть итальянский дирижер. Якобы итальянец больше недели неважно себя чувствовал, у него были характерные симптомы.

В Литву по действующему закону он приехал по приказу министра культуры Миндаугаса Кветкаускаса в порядке исключения. С 26 февраля иностранцев в Литву пускают лишь в порядке исключения.

Представитель Минкульта Яна Микулевич сказала, что не может уточнить, когда был издан приказ о приезде дирижера. Она обещала информировать, когда найдут соответствующую информацию.

По имеющимся данным, гражданин Италии проводил для известных исполнителей курсы по повышению квалификации (в них участвовали и исполнители Театра оперы и балета и Каунасской филармонии). В интернете в то же время можно было найти его фотографии с литовскими дипломатами, включая посла Литвы в России Эйтвидаса Баярунаса и посла Литвы в Канаде Дарюса Скусявичюса. В понедельник этот снимок из фейсбука был удален.

Директор Театра оперы и балета Йонаса Сакалаускас, у которого установили коронавирус, в понедельник выступил с письмом, в котором просил не распространять слухи о том, что коронавирус установлен у худрука театра Сесто Куатрини.

Мегелинскене подтвердила, что Куатрини не связан с итальянцем, который находится в больнице. Она сказала, что это "два разных человека".

Delfi напоминает, что в соответствии с действующими рекомендациями, всех, кто контактировал с людьми, у которых подозревают или обнаружили коронавирус, должны связаться с НЦОЗ и провериться, о контактах надо сообщить по номерам +370 5 264 9676, +370 618 79984, +370 5 212 4098 (I–IV 8:00–17:00, V 8:00–15:45). За сокрытие информации грозит уголовная ответственность.

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