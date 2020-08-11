Президент Литвы: пришло время со всей серьезностью говорить о санкциях для Беларуси

Президент Литвы Гитанас Науседа в понедельник заявил, что Евросоюзу (ЕС) следует обсудить санкции для Беларуси в ответ на репрессии властей против оппозиции.

"Динамика такова, что нам следует со всей серьезностью говорить о санкциях для Беларуси, потому что то, что происходит сейчас, даже издали не напоминает те репрессии, которые режим проводил все последние годы", - сказал президент в интервью порталу Delfi.lt.

"Сейчас мы видим и погибших, и раненых людей. Видим несколько тысяч людей, которые закрыты, или их судьба неизвестна. Мы не можем смотреть на это сквозь пальцы", - добавил глава государства.

По словам Г. Науседы, от ситуации с правами человека будет зависеть сотрудничество Литвы с властями Беларуси.

"Если режим А. Лукашенко докажет, что права человека на последнем месте, к сожалению, он уже это доказывает, я не считаю, что сотрудничество возможно. Если страна, прежде всего, не уважает права своих собственных людей, основополагающие права, которые записаны и в Конституции, то как можно ожидать, что эта трана может уважать своих зарубежных партнеров", - добавил он.

Власти Беларуси в понедельник сообщили, что на состоявшихся в воскресенье выборах президент А. Лукашенко получил 80% голосов и был переизбран еще на один срок полномочий. Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская отказалась признать эти результаты, объявила о своей победе на выборах и призвала А. Лукашенко передать власть.

После президентских выборов в городах Беларуси в воскресенье вечером произошли столкновения с милицией, во время которых ранены десятки людей. Оппозиция в понедельник вечером снова устраивает акции протеста, требуя провести новые честные выборы.

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