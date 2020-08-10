Ситуация с коронавирусом в Каунасе и Вильнюсе серьезная: количество контактов достигло 100 человек

Эпидемиологи подозревают, что очаги коронавируса в Литовском национальном театре оперы и балета и Каунасской филармонии связаны между собой, однако это предположение можно подтвердить или опровергнуть только в ходе подробного исследования.

Глава отдела по управлению инфекционными заболеваниями Вильнюсского департамента НЦОЗ Гинрета Мегелинскене сказала, что поступает все больше информации о людях, контактировавших с заболевшим главой Театра оперы и балета.

"Речь идет о Каунасском хоре, Каунасской филармонии, Литовском национальном театре оперы и балета. Также заболел учитель по вокалу, другие связанные с ними лица. Может быть, что ситуация очень серьезная, поскольку количество контактов увеличилось до 100. Всему обществу надо сказать, если у вас есть информация об этих случаях или какие-то более подробные сведения, или был контакт, следует обращаться в НЦОЗ", – сказала Мегелинскене.

На вопрос журналистов, что такое локальный карантин, когда закрывают одно конкретное место, она ответила, что для начала останавливают деятельность организации – как с Литовским национальным театром оперы и балета.

По словам Мегелинскене, пока неясно, где заразился глава Литовского национального театра оперы и балета.

"Первоначальная задача эпидемиологов - идентификация людей, у которых был контакт, если надо - их изоляция, тестирование, чтобы болезнь не распространялась в обществе, а потом уже - выяснение источника заражения. Заболевших может быть и больше, поскольку, как я упоминала, установлено больше 100 контактов из группы высокого риска", – сказала специалист.

Она пояснила, кто должен изолироваться, а кто - пройти тестирование. По словам представителя НЦОЗ, изолироваться должны контактировавшие с больным лица – если их идентифицировали. Им объясняют правила самоизоляции.

"Также говорят о сроке - 14 дней с момента последнего контакта. Кроме того, изолироваться должны люди, приехавшие из стран, где высок уровень заболевания", – сказала Мегелинскене.

Специалист пояснила, что контактировавшие лица должны следить за своим здоровьем. Если у них появились симптомы, надо обращаться по номеру 1808 и регистрироваться на проверку.

На вопрос, как следят за тем, соблюдают ли люди правила изоляции, Мегелинскене отметила: "Что касается контактов, им каждый день звонят волонтеры и задают определенные вопросы. Но, конечно, речь идет и об ужесточении мер".

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