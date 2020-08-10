За оказание сопротивления охраннику Maxima ранее судимый мужчина получил реальный срок заключения

8 раз судимый житель Йонавы Марюс Кочеровас напал на охранника магазина Maxima, когда тот потребовал от него надеть маску. Об этом инциденте Кочеровас запомнит надолго – суд приговорил его к 7 месяцам лишения свободы.

Приговор вынесла судья Йонавской палаты Каунасского участкового суда Банга Барткене.

"Суд считает, что от совершения дальнейших преступлений обвиняемого остановит только заключение", – сказала судья, заметив, что ранее назначенные наказания он до конца не отбыли не прекратил совершать преступления.

За нападение на охранника Maximа Кочеровасу назначили лишение свободы на 4 месяца, но после обобщения срока с другими наказаниями осужденному в 9-й раз нарушителю придется провести за решеткой 7 месяцев и 10 дней.

Кочеровас это постановление не оспаривал и уже находится за решеткой.

Согласно материалам дела, инцидент произошел 25 апреля 2020 года, в 18.40 ч., в магазине Maxima в Йонаве, когда охранник попросил Кочероваса покинуть помещение, поскольку у того не было маски. Кочеровас ударил охранника кулаком в лицо.

Однако охранник все же сумел задержать нарушителя и передал его в руки полиции. Кочеровас в момент совершения преступления был пьян - 2,27 промилле алкотестер показал спустя час после инцидента.

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