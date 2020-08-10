В Клайпеде продолжаются работы по ликвидации загрязнений

В самой акватории Клайпедского порта загрязнений нет, сообщает дирекция Клайпедского государственного порта, которая 10 августа продолжает работы по ликвидации аварии в Зимней бухте.

Там устанавливают дополнительные боны, продолжают сбор загрязнений.

Пятно нефтепродуктов в акватории было замечено 9 августа, в 6 ч. утра. Диспетчеры информировали об этом ответственные ведомства, к месту, где замечено загрязнение, вышел катер Zunda, предназначенный для сбора загрязнений.

У Зимней бухты боны установили на участке протяженностью 350 м. На помощь катеру вышло судно Naras.

Сообщалось, что купаться в море не рекомендуется.

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